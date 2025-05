Sinner, Binaghi: “Kyrgios? Per fortuna Nadal conta più di lui”

(Adnkronos) – "Se Sinner è rimasto deluso da qualcuno? Assolutamente sì, è evidente. Anche perché ci sono state reazioni tra le più disparate. Credo che conti più Nadal di Kyrgios, per fortuna non solo tennisticamente parlando ma anche a livello di spessore umano". Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi ha parlato così su Rai Sport, poco prima dell'inizio del match tra Jannik Sinner e Mariano Navone agli Internazionali d'Italia. Binaghi ha aggiunto: "Al di là di questa grande ingiustizia che ha subito, Jannik è diventato più uomo, più maturo. Ha capito che anche tra i suoi compagni ci sono persone modeste, cattive. Ora ci siamo, finalmente è in campo il giocatore più forte del mondo. Il pubblico di Roma è il più caldo del mondo e c'è una combinazione di fattori che può risolvere tanti problemi". —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Maggio 2025