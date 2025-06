Sinner battuto in finale infinita al Roland Garros, Alcaraz trionfa al quinto set

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sconfitto da Carlos Alcaraz in finale al Roland Garros 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, spreca 3 match match e cede allo spagnolo, numero 2 del mondo, che rimonta e vince al quinto set con il punteggio di 4-6, 6-7 (4-7), 6-4, 7-6 (7-3), 7-6 (10-2) dopo una battaglia di 5 or e mezza. Il 23enne altoatesino perde l'occasione per conquistare il quarto titolo Slam in carriera e il ventesimo complessivo. A quota 20 tornei arriva invece Alcaraz, che si conferma campione al Roland Garros e mette in bacheca il quinto trofeo Slam.

Sinner piega Alcaraz alla fine di una battaglia. Contro il miglior giocatore del mondo sulla terra rossa, l'azzurro regala una prestazione da incorniciare dall'inizio alla fine. Sinner va sotto nel primo set (3-2) quando subisce il primo break della giornata ma è bravo a reagire immediatamente: controbreak e equilibrio ristabilito (3-3). Il livello è altissimo, l'equilibrio regge fino al decimo game. Avanti 5-4, Sinner si procura un set point: il rovescio di Alcaraz tocca il nastro e finisce fuori, 6-4.

Il numero 1 del mondo gioca un tennis sublime e prende il largo in avvio di secondo set. Break e fuga sul 3-0. Alcaraz appare frastornato, non trova soluzioni e cerca di uscire dagli scambi con scelte azzardate. Sinner sembra padrone del campo ma si inceppa. L'azzurro serve per il set sul 5-4 ma subisce il prepotente ritorno di Alcaraz. Lo spagnolo ritrova il suo tennis migliore, con un dritto esiziale, e piazza il break nel momento cruciale. Il verdetto viene rinviato al tie-break e Sinner torna perfetto: il numero 1 del mondo vola sul 6-2 e chiude 7-4. L'azzurro mette la freccia in avvio di terzo set con il break immediato, ma Alcaraz ha la forza di rimettersi subito in carreggiata strappando il servizio al rivale (1-1) e accelerando con il nuovo break nel quarto game (3-1): Sinner, avanti 40-15, si impantana e precipita sotto 1-4. Il numero 1 del mondo ha il merito di continuare a lottare e, sul 3-5, mette a segno il break: il rovescio lungolinea funziona, l'ultimo recupero di dritto è da applausi (4-5). Alcaraz incassa il colpo e riparte, regalandosi un game perfetto: break a zero, 6-4 e si va al quarto set. Sinner ritrova il feeling con la palla, alza progressivamente il ritmo e infila un filotto di 8 punti consecutivi mettendo a segno un break di platino nel settimo game. Alcaraz viene lasciato a zero sul proprio servizio, 4-3 per l'azzurro che consolida il vantaggio (5-3). Alcaraz sembra spacciato, ma confeziona un miracolo: annulla 3 match point (4-5) e piazza il break che riapre tutto (5-5). Si va al tie-break e l'iberico non sbaglia niente: trova 2 ace e chiude 7-3. Sulle ali dell'entusiasmo, Alcaraz allunga subito in avvio di quinto set col break che mette Sinner alle corde. L'azzurro rimane in scia, nel quarto game non sfrutta 2 palle break ma è in partita. Nel decimo game, Alcaraz serve per il torneo. Sinner non molla, piazza il break: 5-5, si continua. E l'epilogo arriva al super tiebreak. Lo spagnolo gioca un tennis perfetto, Sinner si arrende. Il Roland Garros è di Alcaraz. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Giugno 2025