Sinner batte Tiafoe, vola in semifinale a Vienna

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale al torneo Atp di Vienna 2023. L'azzurro, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe per 6-3, 6-4 in 1h20'. In semifinale, l'altoatesino affronterà il russo Andrei Rublev, numero 3 del tabellone, che ha avuto la meglio sul tedesco Alex Zverev per 6-2, 6-4. Sinner e Rublev si affrontano per la sesta volta. L'italiano ha vinto 3 dei precedenti 5 incontri disputati. A Vienna i due tennisti si sono affrontati nel 2020 nel primo faccia a faccia: Sinner in quella circostanza si è ritirato dopo appena 3 game. L'azzurro si è aggiudicato due match sulla terra battuta, a Barcellona nel 2021 e a Montecarlo nel 2022. Nello stesso anno, Rublev si è imposto sul rosso del Ronald Garros nei 16esimi. Nell'unica vera partita giocata sul veloce, quest'anno negli ottavi del Masters 1000 di Miami, il numero 1 d'Italia si è imposto nettamente per 6-2, 6-4. Nella parte alta del tabellone di Vienna, in semifinale sfida tra il russo Daniil Medvedev, prima testa di serie, e il greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del tabellone. Medvedev ha vinto il derby con Karen Kachanov per 6-3, 3-6, 6-3. Tsitsipas ha piegato il croato Borna Gojo, entrato in tabellone con una wild card, per 7-6 (7-4), 7-5. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 27 Ottobre 2023