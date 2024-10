Sinner batte Medvedev e vola in semifinale a Shanghai

(Adnkronos) –

Jannik Sinner vola in semifinale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. L'azzurro, numero 1 del mondo, nei quarti di finale oggi 10 ottobre batte il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 5, per 6-1, 6-4 in 1h25'. In semifinale, Sinner aspetta il vincente del match tra lo spagnolo Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3, e il ceco Tomas Machac, numero 30 del tabellone. Sinner parte sparato, non c'è partita. Medvedev conquista solo un game, in totale conquista 9 punti. L'azzurro piazza 2 break e archivia la frazione con un eloquente 6-1 in 25 minuti. Il russo ha bisogno dell'intervento del fisioterapista per un problema alla spalla destra. La pausa aiuta a riordinare le idee, il moscovita appare in partita in avvio di secondo set anche se fatica sistematicamente a tenere il servizio (2-2). Il break che Sinner mette a segno nel quinto game, complice un doppio fallo di Medvedev, appare fisiologico. L'azzurro mette la freccia e allunga (5-3) dopo il nuovo intervento del fisioterapista chiesto dal suo avversario. Il numero 1 del mondo nel decimo game annulla la prima palla break, chiude 6-4 e va in semifinale. Sinner passa il turno conquistando il settimo successo in 14 confronti diretti con Medvedev, battuto per 7 volte negli ultimi 8 match. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 10 Ottobre 2024