Sinner, Barbieri l’ha fatto davvero: il piatto in onore di Jannik a base di… carote

(Adnkronos) –

Un soufflè per il Re. Si chiama così il piatto che Bruno Barbieri ha realizzato in onore di Jannik Sinner. Lo chef stellato aveva una promessa da mantenere: se il tennista azzurro avesse vinto Wimbledon 2025, lui gli avrebbe dedicato un piatto originale, ovviamente a base di carote (omaggio al soprannome che accompagna Sinner dagli esordi). A quasi due settimane dalla vittoria di Jannik, Bruno Barbieri ha svelato oggi, mercoledì 23 luglio, la creazione gastronomica d'autore con cui ha reso omaggio al campione. Il piatto è un soufflè di carote, accompagnato da una brunoise di frutta e verdura acerba marinato all'olio di vinaccioli e aceto di lamponi, caviale Beluga, uova di salmone e salsa tzatziky. Il tutto servito con uno "shot" di estratti vegetali. "Ogni promessa è debito con Barbieri", ha dichiarato il cuoco, facendo riferimento alla scommessa fatta settimane fa. "Jannik, il piatto che ti avevo promesso è pronto: un soufflè per il Re", ha concluso, mostrando con orgoglio il risultato finale. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 23 Luglio 2025