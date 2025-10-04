Attualità

Sinner-Altmaier oggi a Shanghai – Il match in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo. Dopo il successo nell'Atp 500 di Pechino, il fuoriclasse azzurro debutta oggi, sabato 4 ottobre, nel secondo turno del Masters 1000 di Shanghai contro il tedesco Daniel Altmaier. Per il numero 2 del mondo, l'obiettivo è la difesa del titolo conquistato lo scorso anno, insieme ai punti pesantissimi in ottica ranking Atp. Il match dovrebbe iniziare intorno alle 12:30 ora italiana. Ad attendere il vincitore della sfida di oggi, al terzo turno ci sarà l’olandese Tallon Griekspoor.  Il match tra Jannik Sinner e Daniel Altmaier è visibile in diretta su Sky Sport. Il match viene trasmesso anche in streaming su Sky Go, Now e Tennis Tv.
 —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 4 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Salute, Padovani (Sin): “Malattie neurologiche sono principale causa di disabilità”

5 minuti fa

Gaza, Hamas si spacca sul piano Trump: per il Wsj “ora è in guerra con sé stesso”

14 minuti fa

“Consensi record per Meloni e governo a vigilia tre anni di mandato”, il rapporto Vis Factor-Emg

35 minuti fa

Pro Vita, Brandi: “Insulti e uova contro la nostra sede a Roma”

36 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio