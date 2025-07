Sinner-Alcaraz: orario, precedenti e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) –

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2025. Oggi, domenica 13 luglio, il tennista azzurro affronta lo spagnolo – in diretta tv e streaming, anche in chiaro – nell'ultimo atto dello Slam londinese dopo averlo già affrontato nell'epica finale-maratona del Roland Garros, quando a Parigi Alcaraz si impose in rimonta in cinque set dopo oltre cinque ore e mezza di gioco. Sinner arriva all'appuntamento dopo aver battuto Novak Djokovic in semifinale, superato in tre set con un netto 6-3, 6-3, 6-4, mentre lo spagnolo ha eliminato in quattro parziali Taylor Fritz. A Wimbledon, Alcaraz va a caccia del terzo trionfo consecutivo: lo spagnolo è reduce da 20 vittorie di fila all'All England Club. Sinner, invece, gioca la prima finale nei Championships. La finale di Wimbledon 2025 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma oggi, domencia 13 luglio, alle ore 17. L'azzurro e lo spagnolo si sono affrontati 12 volte in carriera. Alcaraz conduce 8-4 nei duelli e ha vinto gli ultimi 5 match disputati. Quest'anno, il numero 1 e il numero 2 del mondo si sono incontrati in due finali. A Roma, Alcaraz ha vinto in 2 set contro un avversario appena rientrato nel circuito dopo uno stop di 3 mesi, prima dell'epica sfida di Parigi. Sinner ha vinto proprio a Wimbledon l'unico confronto diretto giocato sull'erba: erano gli ottavi del torneo 2022 e l'azzurro si impose in 4 set. Da allora, sono passati 3 anni e i due giocatori sono cresciuti in maniera esponenziale. "Ci siamo evoluti molto", ha detto Sinner. La finale di Wimbledon tra Sinner e Alcaraz sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali SkySport, ma disponibile anche in chiaro su TV8. La partita sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW e sul sito web di TV8. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025