Attualità

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, mette ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Il match inizierà alle 15 locali, le 21 ora italiana. La finale del Masters 1000 di Cincinnati è trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 18 Agosto 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump: “Stai benissimo”

26 minuti fa

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5 con sindrome neurologica

33 minuti fa

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

43 minuti fa

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di soluzione per garantire la pace”

3 ore fa
Pulsante per tornare all'inizio