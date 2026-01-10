Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nel primo match dell'anno. Si tratta di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, 'The Hyundai Card Super Match'. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell'ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner. Il primo impegno ufficiale arriverà invece con gli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione.

