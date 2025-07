Sinner-Alcaraz, allenamento di Jannik prima di finale Wimbledon

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo per l'ultimo allenamento prima della finale di Wimbledon, in programma oggi alle 17 contro Carlos Alcaraz. L'azzurro, numero 1 del mondo, è sceso in campo in tarda mattinata per la rifinitura. Sul campo 1 di Aorangi Park, sotto gli occhi dei coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, Sinner ha svolto l'ultima sessione di lavoro. Dall'altra parte della rete, come sparring, Caleb Simms. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 13 Luglio 2025