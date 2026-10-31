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Sinner al lavoro in palestra, Cahill: “Il duro lavoro continua”

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(Adnkronos) – Il lavoro continua, lontano dai riflettori ma con un obiettivo ben preciso: tornare in campo nelle migliori condizioni possibili. Jannik Sinner prosegue a Monte-Carlo il percorso di recupero dal problema al ginocchio, seguito passo dopo passo dal suo team. A raccontare un nuovo frammento di questa fase è una fotografia pubblicata su Instagram da Darren Cahill, coach australiano destinato a lasciare il gruppo di lavoro dell’azzurro. 

Nello scatto Sinner è impegnato in palestra, concentrato sugli esercizi sotto lo sguardo attento di Cahill, affiancato dal preparatore atletico Umberto Ferrara e dall’osteopata Andrea Cipolla. “Il duro lavoro continua per alcuni”, scrive Cahill nella didascalia che accompagna la fotografia. Poche parole, ma sufficienti a raccontare una giornata di allenamento e la volontà di proseguire con determinazione nel percorso di recupero. 

Per Sinner si tratta, in questa fase, soprattutto di lavoro funzionale e preparazione fisica. L’obiettivo è ritrovare gradualmente la condizione e recuperare la piena efficienza del ginocchio prima di riprendere l’attività sul campo. Un percorso da affrontare con prudenza, senza accelerazioni, affidandosi alle indicazioni dello staff. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 31 Ottobre 2026

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