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Sinner al JMedical per controlli di routine

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(Adnkronos) –
Il numero uno del mondo Jannik Sinner è stato questa mattina al JMedical di Torino per dei controlli di routine a tre giorni dal trionfo bis a Wimbledon. Il 24enne altoatesino è arrivato poco prima delle 8 di questa mattina e ha lasciato la struttura medica della Juventus intorno le 10.30. Prima di lasciare il JMedical Sinner si è intratttenuto con alcuni tifosi per le foto di rito. Ora il campione azzurro si concederà qualche giorno di vacanza per poi tornare ad allenarsi in vista dei tornei nordamericani sul cemento. Il vincitore di 5 titoli del Grande Slam è iscritto ai Masters 1000 di Montreal, in programma dal 3 al 13 agosto e Cincinnati, che si giocherà dal 13 al 23 agosto, che faranno da prove generali per l'ultimo major stagionale: lo Us Open, previsto dal 30 agosto al 13 settembre a New York.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 15 Luglio 2026

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