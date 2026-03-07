Attualità

Sinner, a Indian Wells vince anche… il nuovo kit: “10 e lode”

Esordio vincente e nuovo kit per Jannik Sinner a Indian Wells. Oggi, sabato 7 marzo, il tennista azzurro ha battuto facilmente in due set il ceco Dalibor Svrcina, che arrivava dalle qualificazioni, con il netto punteggio di 6-1, 6-1. Una partita senza storia, poco più di un allenamento di un'ora per l'azzurro che sul cemento americano ha potuto sfoggiare un nuovo completo che sta facendo impazzire i suoi tifosi. A Indian Wells Sinner si è infatti presentato con un nuovo kit, ovviamente griffato Nike: maglietta rosa e pantaloni bianchi, con il cappellino dello stesso colore. Un completo in discontinuità con le ultime scelte, che Jannik aveva 'criticato' agli Australian Open prima e a Doha poi, confermando che nei prossimi anni avrebbe avuto più potere decisionale nei propri outfit. Il nuovo completo, in ogni caso, ha riscosso grande successo tra tifosi e appassionati: "Kit 10 e lode", ha scritto un utente su X. "Sono affascinata da questo nuovo completo", ha scritto un'ammiratrice, seguita da un "finalmente lo hanno vestito con un kit carino". E ancora: "Kit rosa approvato", "completo stupendo, come lui".  
Pubblicato il 7 Marzo 2026

