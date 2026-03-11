Attualità

Sinibaldi (Anci): “Protocollo con Difensore civico per ridurre differenze fra cittadini”

(Adnkronos) – “La battaglia principale di Anci è quella di limitare le distanze”, fra cittadino e istituzioni.  “Le distanze ovviamente ci sono perché il Lazio è una Regione complessa: ci sono aree montane, molte aree rurali, aree interne, e ci sono inevitabilmente delle differenze di qualità della vita e di accesso anche ai servizi della pubblica amministrazione”. Così all’Adnkronos il presidente di Anci Lazio e sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi a margine della firma del protocollo fra difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 11 Marzo 2026

