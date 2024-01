Sindaco Sala: “Colonnine City Plug sono rivoluzione ricarica elettrica”

(Adnkronos) – “Quello di oggi è un test importante. I milanesi hanno una natura pragmatica, perciò ora stiamo a vedere quanto rapidamente verranno diffuse queste colonnine. Dal canto mio, avrò un occhio attento a riguardo, ma sono convinto che con questa diffusione la modalità di ricarica delle auto elettriche potrà cambiare molto. Di conseguenza, la speranza è quella che molte altre città seguano l'esempio di Milano”. A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto in occasione dell’inaugurazione delle nuove colonnine City Plug di A2a per la ricarica elettrica a Milano. La prima stazione di ricarica di questo tipo si trova in Via Manara, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia e da Piazza Duomo. Con questo intervento, che prevede l’installazione da parte di A2a di 4000 prese per la ricarica elettrica City Plug entro il 2025, “Milano diventerà una delle quattro città più elettrificate d'Europa, un primato a cui teniamo molto. Conoscendo i milanesi da tanti decenni – conclude il sindaco – credo che di fronte a questa innovazione ci sarà ancora più attrazione verso il passaggio all’elettrico”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 15 Gennaio 2024