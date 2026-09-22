Attualità

Sindaco di Fiumicino, “L’aeroporto diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale”

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Fiumicino diventa un punto di riferimento nazionale e internazionale”, ha esordito così il sindaco, Mario Baccini, all’interno dell’aeroporto di Leonardo da Vinci durante la presentazione del progetto Move & Fly che porterà lo sport all’interno di terminal T1 e T3. “L’aeroporto migliora sempre di più i propri servizi nella cultura dell'accoglienza, che è il codice genetico anche di un'area vasta che non comprende solo l'aeroporto ma comprende anche la città che lo ospita”, ha continuato.  “Oggi questo punto di riferimento per il benessere mentale, fisico e sportivo è significativo perché davanti a una maggiore domanda di qualità di servizi c'è una risposta altrettanto adeguata”, ha proseguito il primo cittadino di Fiumicino congratulandosi con la gestione dell’aeroporto. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 22 Settembre 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Troncone, “Move&Fly iniziativa che avrà grande successo”

12 minuti fa

Uccise carabiniere a Brindisi, l’imputato si scusa in aula con la vedova: “Nessun contatto coi militari”

15 minuti fa

Cordella (AbbVie): “Vitiligine e alopecia siano riconosciute da Ssn”

16 minuti fa

Barbaro (Asi), “Move&Fly avventura che possiamo estendere in altri aeroporti”

17 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio