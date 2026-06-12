Sindaco Agrigento, l’abbraccio tra l’uscente Miccichè e Sodano

(Adnkronos) – Cose che non capitano spesso in politica. Un ex sindaco che consegna la fascia tricolore al suo successore, di opposta fazione, e lo abbraccia emozionato. Pubblicando dopo le foto sui suoi canali social. E' accaduto ad Agrigento, dove si è tenuto il passagio di consegne tra il sindaco uscente, il medico Franco Miccichè, di centrodestra, e il vincitore delle amministrative, Michele Sodano, del campo largo. Miccichè non ha nascosto la sua commozione: "Sono molto emozionato. Ringrazio Michele Sodano per le belle parole spese nei miei confronti. Del neo sindaco di Agrigento percepisco l'entusiasmo e la tenacia. Gli rivolgo i migliori auguri di buon lavoro e un vivissimo in bocca al lupo. Amministrare non è un'impresa semplice. Lascio un Comune con un ottimo fondo cassa, con 103 milioni di lavori già decretati, alcuni già avviati, altri da avviare. Rimango a disposizione della nuova Amministrazione per qualsiasi esigenza, a servizio della città". Mentre il neo sindaco ha sottolioneato: "Da oggi parte una nuova era per la città. Dobbiamo mettere alle spalle le emergenze, in primis quella idrica, non più accettabili nel 2026. Agrigento cambierà volto. Siamo pronti a intercettare fondi romani ed europei per far sì che la città torni protagonista in Sicilia. La città torna ad essere comunità per costruire insieme il futuro''. Il tutto suggellato da un lungo abbraccio, con tanto di foto pubblicate sui social.

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Pubblicato il 12 Giugno 2026