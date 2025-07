Simone bacia la single Rebecca a Temptation Island, Sonia chiede il falò anticipato

(Adnkronos) – Scoppia un'altra coppia a Temptation Island. Nella puntata andata in onda questa sera, mercoledì 23 luglio, Sonia ha scoperto il tradimento del suo fidanzato Simone. La ragazza ha avuto la possibilità di vedere i filmati che ritraggono il personal trainer in atteggiamenti intimi con la single Rebecca. Simone ha trascorso un intero pomeriggio con la tentatrice, tra conversazioni profonde e massaggi a tutto il corpo. Davanti ai primi filmati Sonia ha reagito con rabbia: "Questo ha sbattuto la testa a terra", ha detto. Ma non è finita qui… per Sonia ci sono altri video. Simone e Rebecca si sono lasciati andare a vere e proprie effusioni, culminate in un momento intimo. Simone ha preso per mano Rebecca e l'ha portata in bagno, lontano dalle telecamere. I microfoni, però, hanno registrato tutto. Sonia ha ottenuto come conferma la confessione di Rebecca: "Mi ha baciato", ha confessato la tentatrice. "Mi vergogno di averlo avuto accanto", ha detto la fidanzata, visibilmente scossa, prima di chiedere il falò di confronto che andrà in onda nella puntata di giovedì 24 luglio. Appuntamento su Canale 5 per scoprire come andrà a finire tra la coppia. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Luglio 2025