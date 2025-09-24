Simona Ventura e il marito perseguitati dallo stalker: “Minacciati di morte in 200 messaggi”

(Adnkronos) – Messaggi inquietanti, minacciosi e soprattutto incessanti, che per due anni hanno perseguitato Simona Ventura e il marito, il giornalista Giovanni Terzi. A raccontare nei dettagli la scioccante esperienza è lo stesso Terzi che, ospite questo pomeriggio di Gianluigi Nuzzi a 'Dentro la Notizia' su Canale 5, ha raccontato l'esperienza di uno stalker che per anni ha perseguitato con minacce di morte e insulti di ogni genere sui social lui e la moglie Simona Ventura. "Dall'inizio del 2023 i messaggi vocali sul mio Instagram in privato sono stati più di 200, con minacce di morte, penso che si possa parlare di stalking", spiega il giornalista. "Io non guardo mai i messaggi privati, ma un giorno mi sono accorto di questi quaranta vocali mandati da uno sconosciuto in privato – ha detto Terzi -. Per lo più inizialmente legati alla persona di Simona, definita 'di Satana, che deve morire sul rogo, che farà una brutta fine'. Poi ha iniziato a mandare ingiurie anche a me. L'avevamo segnalato, si è fermato qualche mese e poi ha ripreso". Nuzzi manda allora in onda alcuni audio dello stalker, nei quali la conduttrice viene definita come il 'boss' di una fantomatica setta, ma "presto o tardi sarete tutti morti". Nel corso della puntata Terzi rivela che i messaggi continuano ad arrivare anche 'in diretta': "Ora è offeso perché la polizia postale l'ha individuato", spiega. Raccontando anche come ha reagito ai messaggi Simona Ventura: "E' colpita da questa cosa, perché uno può dire che è matto, ma un matto può venire sotto casa e buttarti addosso l'acido – scandisce il giornalista -. Lei ha detto che se lo vede gli dà due sberle, perché lei è così". Ma alla fine "ci è sembrato naturale denunciare, io credo nella giustizia e nel lavoro eccezionale della polizia postale". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 24 Settembre 2025