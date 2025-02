Simona Guatieri, la separazione da Keita Baldé a Verissimo: “Mi ha tradita con Wanda Nara”

(Adnkronos) –

Simona Guatieri è stata ospite oggi, sabato 8 febbraio, a Verissimo. La modella e showgirl ha raccontato pubblicamente il motivo per cui si è separata dal marito Keita Baldé, con cui ha avuto due figli, Thiago e Isabel. Il matrimonio tra Simona Guatieri e Keita Baldé viene distrutto da un tradimento da parte di lui, con la showgirl argentina Wanda Nara. È stato Mauro Icardi, ex marito di Wanda, a scoprire del tradimento e ad avvisare personalmente la showgirl Simona Guatieri dell'accaduto. Oggi, Simona nello studio di Verissimo racconta che ha dovuto concedersi del tempo per se stessa: "Io e Keita ci siamo separati ad aprile, quando eravamo in tribunale per separarci i nostri legali ci chiedevano di ripensarci, considerando la nostra famiglia e i due bambini che abbiamo avuto insieme". I due si sono allontanati per un anno e mezzo, ma ora sembra stia tornando la pace: "Io l'ho perdonato. La rabbia si è placata, riusciamo a dialogare, riusciamo a capirci. Ci siamo rivisti recentemente, come genitori, e abbiamo passato capodanno insieme", racconta Simona a Silvia Toffanin. "Piano piano, riusciamo ad avere un dialogo. Gli ho aperto la porta di casa, ma non so se possiamo tornare insieme. Io sono innamorata di mio marito, ma la ragione, a volte, deve prevalere su questo sentimento. Sono certa che lui abbia capito che non si può giocare con i sentimenti", ha aggiunto. Su Wanda Nara, la modella ha detto: "Penso che la signora si commenti da sola. Noi abbiamo denunciato Wanda e Mauro perché non abbiamo accettato come questa storia sia stata resa pubblica. Noi siamo totalmente diversi, preferiamo lavare i panni sporchi a casa nostra". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 8 Febbraio 2025