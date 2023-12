Silvio Berlusconi, il messaggio di Marta Fascina a Natale

(Adnkronos) – "Buon Natale amore mio. Ti amo immensamente". Marta Fascina, deputata di Forza Italia, sul proprio profilo Instagram pubblica un messaggio per Silvio Berlusconi nel giorno di Natale. L'ex presidente del Consiglio è scomparso lo scorso 12 giugno. Fascina, ultima compagna del fondatore di Forza Italia, pubblica il messaggio con una foto che ritrae la coppia abbracciata e sorridente. Fascina è tornata in Parlamento all'inizio di novembre, dopo mesi di assenza. La deputata è rientrata in particolare per la votazione del decreto Caivano e il suo ritorno a Montecitorio è stato caratterizzato da due dettagli che non sono sfuggiti agli osservatori: la 'cover' dello smartphone con il voto del Cav e il 'solitario' al dito, un grande diamante a forma di cuore, anello regalato dal leader azzurro alla sua compagna per le 'nozze simboliche' a Villa Gernetto, nel marzo del 2022. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)



Pubblicato il 25 Dicembre 2023