Siher e le chat, nel computer il manuale ‘per disobbedienza contro governo Meloni’

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All’interno del notebook sequestrato a Youssef Siher è stato trovato un file denominato ‘Rivoluzione, istruzioni per l’uso’, in parte simile a quello trovato nel canale Telegram ‘Movimento 17 ottobre’, liberamente ispirato dal manuale della Rivoluzione egiziana del 2011′. Si tratta, si legge nel provvedimento della Procura di Milano che ha portato al fermo per istigazione a delinquere aggravata dalla finalità del terrorismo, di una guida che “spiega come organizzare una mobilitazione collettiva di disobbedienza civile contro il governo Meloni e le sue politiche”.

Il testo – che fa parte del materiale sequestrato dalla Digos – individua tre obiettivi principali: “manifestare il proprio dissenso, coinvolgere il maggior numero possibile di persone e proteggere i partecipanti alla protesta. In seguito, descrive le diverse fasi della mobilitazione, dalla riunione iniziale tra amici, conoscenti e compagni fino alla marcia verso un punto di ritrovo prestabilito”. Suggerisce inoltre di coinvolgere i passanti e gli abitanti, per ampliare la partecipazione. Una parte del documento è dedicata all’abbigliamento e all’attrezzatura da portare, come acqua, un kit di primo soccorso e altri prodotti utili. Vengono citati anche strumenti da utilizzare durante gli scontri con le forze dell’ordine, come scudi e vernice spray.

Le indicazioni contenute all’interno del manuale sono spesso accompagnate da immagini: illustrano l’abbigliamento, gli oggetti e le tattiche che, secondo gli autori, dovrebbero essere utilizzati durante una manifestazione di protesta. In particolare, viene mostrato un abbigliamento composto da felpe con cappuccio, occhiali protettivi, kefiah e guanti, presentati come strumenti per proteggersi dai lacrimogeni e dagli scontri. Illustrano anche l’uso di scudi e vernice spray “per contrastare le forze dell’ordine, nonché la possibilità di oscurare i vetri dei mezzi blindati e le telecamere di sorveglianza”.

Un’altra illustrazione rappresenta “il lancio di un lacrimogeno verso la folla e il testo suggerisce di raccoglierlo e rilanciarlo contro le forze di sicurezza. La parte centrale illustra alcune tattiche collettive per affrontare gli sbarramenti delle forze di sicurezza, mantenere l’organizzazione del corteo, ripetere slogan semplici e coordinare i movimenti della folla. Il documento contiene anche indicazioni su come reagire in presenza di lacrimogeni e situazioni pericolose, alcune delle quali possono però esporre i manifestanti a seri rischi”.

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Pubblicato il 26 Ottobre 2026