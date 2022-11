Siglato un protocollo d’intesa per la lotta alla contraffazione

Siglato dal componente della Commissione Straordinaria del Comune di Foggia, Prefetto Marilisa Magno, e dal Direttore Interregionale per la Puglia, Molise e Basilicata dell’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, Marco Cutaia, il Protocollo d’Intesa tra la Città di Foggia e ADM per la lotta alla contraffazione e alle frodi a tutela del consumatore e delle imprese.La Città di Foggia, attraverso l’azione del Corpo di Polizia Locale, e ADM, tramite i funzionari dell’Ufficio Antifrode della Direzione e dell’Ufficio delle dogane di Foggia, coopereranno congiuntamente per rafforzare gli strumenti per la lotta alla contraffazione, favorendo la regolarità nel settore del commercio, contrastando l’evasione fiscale e le forme di criminalità organizzata, consentendo ai consumatori di poter contare su un mercato più trasparente, fondato sui principi della sicurezza dei prodotti.“ADM, quotidianamente impegnata nel controllo delle merci per scongiurare ogni tentativo di frode” – dichiara il direttore interregionale ADM Cutaia – “mette a disposizione le proprie risorse per svolgere con la Polizia Locale della Città di Foggia mirati interventi sul territorio finalizzati al perseguimento della legalità e a tutela del consumatore negli acquisti”.La Commissione Straordinaria sottolinea l’importanza di questo protocollo che rafforza l’azione della Polizia Locale in materia di controllo dei fenomeni illeciti connessi al commercio.I servizi e le attività operative saranno preventivamente condivise tra il Comando di P.L e l’Agenzia, e anticipatamente comunicate alla Prefettura di Foggia, al fine di dare compiuta informazione delle stesse in relazione agli obiettivi del protocollo, favorendo un coordinamento delle azioni messe in campo dalle Forze dell’ordine, evitando così sovrapposizioni di servizi.

