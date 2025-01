Siglata una convenzione per il servizio obitoriale presso il Pta

Approvata la convenzione tra ASL Foggia e Comune di Monte Sant’Angelo per l’utilizzo del servizio obitoriale presso il Presidio Territoriale di Assistenza (PTA) cittadino.

Un passo significativo per garantire ai cittadini un servizio pubblico essenziale, nel rispetto della normativa nazionale in materia di polizia mortuaria.

“Rimettiamo a disposizione della comunità un servizio importante bloccatosi per qualche anno” – il commento dell’assessore con delega ai servizi cimiteriali, Giovanni Vergura, che aggiunge – “Il servizio per i cittadini sarà gratuito e abbiamo anche incontrato le agenzie funebri che conoscono l’iter per accedere alla procedura”.

La convenzione prevede che l’ASL di Foggia metta a disposizione del Comune le camere mortuarie per la custodia e l’osservazione delle salme, in particolare nei casi di decessi in abitazioni inadatte, in luoghi pubblici o per eventi accidentali. Il sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo D’Arienzo, ha commentato: “Questa convenzione rappresenta un impegno concreto per rispondere alle esigenze della nostra comunità con un servizio fondamentale che assicura dignità e rispetto in momenti delicati. Ringrazio l’ASL di Foggia per la collaborazione e la professionalità dimostrata nel garantire un servizio di qualità.”

Il Direttore Generale dell’ASL di Foggia, Antonio Giuseppe Nigri, ha aggiunto: “Siamo lieti di poter supportare il Comune di Monte Sant’Angelo con una struttura adeguata e risorse dedicate per un servizio essenziale. La nostra priorità è sempre stata quella di fornire ai cittadini un’assistenza sanitaria completa e di alto livello, anche in ambiti così sensibili.”



Pubblicato il 22 Gennaio 2025