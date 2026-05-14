Sigilli ai Bagni Vittoria, Enzo Salvi protesta: “State rovinando Ostia”

(Adnkronos) – Eseguiti altri due sequestri di stabilimenti balneari a Ostia sul litorale romano. La sezione di polizia giudiziaria della procura di Roma specializzata nei reati urbanistici, la polizia locale del X Gruppo Mare e il sesto nucleo operativo metropolitano della guardia di finanza e la capitaneria di porto di Roma, nell'ambito della sinergia attuata con il Dipartimento Patrimonio di Roma Capitale, hanno effettuato il sequestro probatorio di iniziativa dello stabilimento balneare “Bagni Vittoria” a Ostia. Come si sottolinea in una nota, è stata svolta la verifica delle condizioni di esercizio e la struttura è stata trovata in attività "pur senza possedere concessione demaniale". Inoltre il gruppo di investigatori ha eseguito il decreto di sequestro preventivo, disposto d'urgenza dal pubblico ministero, sullo stabilimento balneare “La Vecchia Pineta” in quanto, si riferisce, "la società che lo occupa è risultata priva di concessione demaniale". Anche queste operazioni si inseriscono nel contesto del coordinamento diretto dall’VIII Dipartimento della Procura della Repubblica di Roma e finalizzato ad attivare un approfondito studio e il monitoraggio delle 67 concessioni demaniali marittime. Proprio davanti ai 'Bagni Vittoria' è andata in scena la protesta dell'attore e comico Enzo Salvi., ripreso in un video pubblicato dal blogger Mauro Delicato sulla sua pagina Fb Ostiawakeup. Salvi se l'è presa, con toni molto accesi, contro la decisione: "State rovinando Ostia, ci siamo rotti….", ha detto aggiungendo: "Sono da tre generazioni che vengo qua, da ottobre fino a oggi che c…. stavate a fà? State rovinando Ostia a inizio stagione", ha detto Salvi che infine ha tuonato: "Andatevene a fanc…". Poi in un post sulla sua pagina Fb Salvi ha chiarito: "Io non entro nel merito burocratico della vicenda… ma contesto la tempistica esecutiva e il modo in cui certe decisioni vengono calate sulla città senza pensare alle conseguenze per chi Ostia la vive davvero ogni giorno". Per il comico "Ostia merita rispetto. Merita persone che combattono per lei… non leoni da tastiera che godono nel vedere questa città sempre più abbandonata. E ricordatevi una cosa: criticare è facile… metterci la faccia molto meno".

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Pubblicato il 14 Maggio 2026