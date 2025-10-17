Attualità

Sigfrido Ranucci e l’auto saltata in aria: “Stanotte contro di me salto di qualità”

Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sigfrido Ranucci ha "ricostruito con i carabinieri quanto è successo ieri. C’è una lista infinita di minacce, di varia natura, che ho ricevuto e di cui ho sempre informato l’autorità giudiziaria e di cui i ragazzi della mia scorta hanno sempre fatto rapporto. Io comunque mi sento tranquillo nel senso che lo Stato e le istituzioni mi sono sempre state vicine in questi mesi. Quello di stanotte è stato un salto di qualità preoccupante perché proprio davanti casa, dove l’anno scorso erano stati trovati dei proiettili". A dirlo il giornalista e conduttore di Report, lasciando gli uffici della Compagnia Carabinieri Trionfale dove ha presentato denuncia in seguito all’esplosione, avvenuta la scorsa notte, che ha distrutto la sua auto parcheggiata davanti casa a Campo Ascolano, comune di Pomezia, alle porte di Roma. Racconta il giornalista: "Ho sentito un boato tremendo, erano le 22.17. Sono riusciti a sentirlo anche i carabinieri attraverso l'audio di alcune persone, che erano in zona, e che stavano registrando con il telefono in quel momento”.  In merito al rafforzamento del livello di protezione Ranucci conferma il passaggio alla macchina blindata. Chi è stato? “È impossibile dirlo in questo momento: si tratta un contesto abbastanza allargato ed è su quello che sono state fatte le segnalazioni in questi mesi”, spiega il giornalista.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 17 Ottobre 2025

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
1 minuto di lettura

Articoli Correlati

Wta Ningbo, Paolini supera in rimonta Bencic e vola in semifinale

12 minuti fa

Fiorello torna a sorpresa su Rai1, incursione con Biggio domenica sera

20 minuti fa

Un film su Sinner? Jannik ‘sceglie’ Will Smith: “Perché no?”. E la star accetta…

27 minuti fa

Sigfrido Ranucci, da inviato di guerra al timone di Report: chi è il giornalista nel mirino

30 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio