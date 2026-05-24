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Siena, tragedia sfiorata in pochi secondi: l’automobilista salvato all’ultimo momento

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(Adnkronos) – Dramma sfiorato oggi, domenica 24 maggio, a a Marciano in provincia di Siena. Un'auto è precipitata dal piano stradale sovrastante finendo sulla rampa di accesso carrabile di alcuni garage. Il conducente è rimasto bloccato all'interno del mezzo. L’intervento è scattato intorno alle 8.30.  Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Siena, che hanno messo in sicurezza il veicolo e provveduto al recupero della persona rimasta nell’abitacolo. L’uomo è stato poi preso in carico dal personale sanitario del 118 e trasportato al pronto soccorso.  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 24 Maggio 2026

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