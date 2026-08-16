Siena, temporale sulla città: Palio a rischio rinvio

(Adnkronos) – Temporale in piazza del Campo a Siena mentre fervono i preparativi del Palio di questa sera. Dopo la leggera pioggerella scesa su piazza del Campo intorno alle 13.30, una mezz’ora dopo si è scatenato un acquazzone, con il fuggi fuggi dei turisti e dei cittadini. La pioggia sta rendendo impraticabile la pista di tufo in piazza del Campo e quindi è sempre più probabile il rinvio del Palio previsto per questa sera alle 19. Già il Palio del 2 luglio scorso era stato rinviato al giorno successivo per un acquazzone. Questa mattina si sono concluse le operazioni di segnatura dei dieci fantini che indosseranno i dieci giubbetti delle Contrade che saranno ai canapi. Ai sensi dell’articolo 58 del “Regolamento per il Palio”, i Capitani hanno comunicato per iscritto all’autorità comunale la nomina del fantino, indicandone anche il soprannome. All’interno di Palazzo Pubblico, i fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani, sono stati presentati all’autorità comunale e ai Deputati della Festa, muniti del giubbetto. A difendere i colori della Selva sarà Sebastiano Murtas detto Grandine, mentre nella Chiocciola correrà Jonatan Bartoletti detto Scompiglio. L’Oca affiderà il proprio giubbetto a Michel Putzu detto Spago, mentre per il Nicchio sarà al canape Giovanni Atzeni detto Tittia. Nella Lupa correrà Dino Pes detto Velluto, mentre l’Istrice sarà rappresentato da Federico Guglielmi detto Tamurè. Il giubbetto della Torre sarà indossato da Giuseppe Zedde detto Gingillo, mentre per l’Aquila correrà Carlo Sanna detto Brigante. Completano il quadro delle dieci Contrade al canape l’Onda, con Andrea Sanna detto Virgola, e la Giraffa, che schiererà Elias Mannucci detto Turbine.

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Pubblicato il 16 Agosto 2026