Sicurezza, Viminale: rafforzati controlli per concerti, eventi e mercatini Natale

(Adnkronos) – Più controlli su concerti, eventi e mercatini di Natale in vista delle festività natalizie. La decisione è stata presa nel corso del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica di oggi, mercoledì 17 dicembre, al Viminale. Resta alta la vigilanza sul rischio di estremismo di matrice antisionista e islamica, con uno sguardo attento anche alle dinamiche on line. Potenziato il monitoraggio in particolare del dark web. All’incontro, presieduto al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, hanno preso parte i vertici delle forze di polizia, dell'intelligence e della cyber security ed stato esaminato lo scenario internazionale, anche alla luce di recenti episodi di antisemitismo, registrati all'estero, che confermano un clima di tensione diffusa.  
Pubblicato il 17 Dicembre 2025

