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Sicurezza stradale, Fidanza (FdI): “Nel settore da europarlamento passi avanti ma serve investire

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“Il Parlamento Europeo in realtà ha già fatto molto, perché negli ultimi mesi è stato protagonista di importanti provvedimenti che hanno caratterizzato un passo avanti dal punto di vista della sicurezza stradale”. A dirlo è l’eurodeputato di Fratelli d’Italia (ECR), Carlo Fidanza, facendo il punto sulle iniziative legislative comunitarie. Fidanza richiama i traguardi normativi raggiunti di recente: “Penso alla direttiva patenti, penso al cosiddetto pacchetto sulla consapevolezza della sicurezza stradale che ha migliorato i sistemi di controllo, i sistemi relativi alle sanzioni, l’interoperabilità delle banche dati a livello europeo tra i diversi stati membri”. Misure che dimostrano come si sia andati “avanti nella giusta direzione”.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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