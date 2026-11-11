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Sicurezza stradale: Borchia (Lega), “19mila vittime stradali sono troppe, serve innovazione”

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“19.000 vittime in Europa l’anno scorso sono troppe”. Per questo motivo è necessario intraprendere un percorso che vada “oltre l’approccio classico delle sanzioni e oltre l’approccio regolatorio”.

A dirlo è l’eurodeputato della Lega, Paolo Borchia, a margine di un evento al Parlamento Europeo dedicato alla sicurezza stradale.

Secondo Borchia, la chiave per abbassare questo “numero impressionante” risiede nell’innovazione: “Si cerca attraverso la tecnologia, attraverso l’analisi predittiva, attraverso l’intelligenza artificiale di creare dei modelli nuovi che possono contribuire fattivamente” al bilancio della sicurezza sulle strade europee.


Pubblicato il 11 Novembre 2026

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