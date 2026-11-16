Sicilia, caro voli: aumenta il bonus per i biglietti aerei a Natale

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La Sicilia potenzia le misure contro il caro voli in vista di Natale 2026 e aumenta il ‘bonus’ per chi si appresta a comprare biglietti aerei. Allo stesso tempo, punta ad ampliare i collegamenti aerei dello scalo di Comiso.

La principale novità scatta tra un paio di settimane. Dal primo dicembre 2026 al 10 gennaio 2027, la Regione Siciliana aumenterà il contributo per l’acquisto dei biglietti aerei sulle tratte nazionali da e per la Sicilia: per tutti i residenti nell’Isola, che usufruiscono del contributo del 25 per cento, il rimborso arriverà fino a un massimo di 100 euro per un viaggio di andata e ritorno, cioè 50 euro per ogni tratta.

Per le categorie agevolate, come studenti, cittadini con un Isee basso e persone con disabilità pari o superiore al 67 per cento, il valore del contributo del 50 per cento sul costo dei biglietti raddoppia: fino a 200 euro per un viaggio di andata e ritorno, pari a 100 euro per singola tratta. I massimali si applicheranno anche ai biglietti acquistati prima dell’entrata in vigore del nuovo decreto dell’assessorato delle Infrastrutture se riguardanti voli che saranno effettuati nel periodo compreso nel periodo indicato. L’agevolazione vale per tutti i collegamenti aerei nazionali da e per i sei aeroporti siciliani: Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Pantelleria e Lampedusa.

La Regione punta anche sul rilancio dell’aeroporto di Comiso, dove Aeroitalia ha annunciato il posizionamento di un secondo aeromobile e l’attivazione, dal 15 dicembre, di quattro nuove rotte annuali bisettimanali per Napoli, Pisa, Venezia Marco Polo e Malta. A queste si aggiungerà un volo giornaliero per Milano Linate, raddoppiando così i collegamenti quotidiani con il capoluogo lombardo. Questa seconda frequenza applicherà le stesse tariffe agevolate della continuità territoriale. Restano confermati, infine, i due voli giornalieri tra Comiso e Roma.

Durante i ponti invernali e le festività natalizie saranno assicurati anche i collegamenti di Comiso con Bologna e Torino, con due frequenze settimanali ciascuno, destinati a essere riproposti per l’intera stagione estiva 2027, a partire dalla fine di marzo. Il rafforzamento dell’offerta aeroportuale, sostenuto dalla Regione, consentirà di ampliare significativamente le possibilità di raggiungere il territorio ibleo e il sud-est siciliano, con una previsione di circa 100 mila passeggeri aggiuntivi all’anno per l’aeroporto.

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Pubblicato il 16 Novembre 2026