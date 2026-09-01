Siccità e caldo torrido, a rischio le riserve idriche dell’invaso di Occhito

La quasi totale assenza di piogge e il caldo torrido potrebbe mettere a rischio le riserve di acqua dell’invaso di Occhito che segna il confine tra Molise e Puglia. La disponibilità idrica rilevata oggi dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia , è pari a circa 112 milioni di metri cubi, quasi 56 in più rispetto allo stesso giorno del 2025. Dallo scorso 31 luglio ad oggi, però, la disponibilità di acqua è scesa di circa 36 milioni di metri cubi con una media giornaliera di un milione. La soglia del cosiddetto ‘volume morto’, limite stabilito dal Consorzio sotto il quale non è più possibile prelevare acqua, è di 40 milioni di metri cubi.



Pubblicato il 1 Settembre 2026