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Siccità e caldo torrido, a rischio le riserve idriche dell’invaso di Occhito

Ogni giorno la disponibilità di acqua scende di circa un milione di metri cubi

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La quasi totale assenza di piogge e il caldo torrido potrebbe mettere a rischio le riserve di acqua dell’invaso di Occhito che segna il confine tra Molise e Puglia. La disponibilità idrica rilevata oggi dal Consorzio per la bonifica della Capitanata di Foggia , è pari a circa 112 milioni di metri cubi, quasi 56 in più rispetto allo stesso giorno del 2025. Dallo scorso 31 luglio ad oggi, però, la disponibilità di acqua è scesa di circa 36 milioni di metri cubi con una media giornaliera di un milione. La soglia del cosiddetto ‘volume morto’, limite stabilito dal Consorzio sotto il quale non è più possibile prelevare acqua, è di 40 milioni di metri cubi.

 


Pubblicato il 1 Settembre 2026

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