Sibilia: “Foggia deve tagliare il rapporto incestuoso con la criminalità”

“Foggia ha un tessuto sociale che deve abbandonare definitivamente quel rapporto troppo incestuoso con la criminalità organizzata, che abbiamo visto e che vediamo ogni giorno”. Lo ha detto il sottosegretario all’interno Carlo Sibilia, a Foggia per partecipare all’inaugurazione della nuova sede centrale del comando dei Vigili del Fuoco. “Anche il comune oggi è interessato da un accesso legato a potenziali infiltrazioni – riprende Sibilia, facendo riferimento alla commissione mandata dal Viminale a Palazzo di Città per accertare eventuali ingerenze mafiose nell’attività amministrativa -. Sono in corso tutte le procedure costituzionali e di legge normative per verificare possibili infiltrazioni. Se così dovesse essere si passerà ad un commissariamento. Foggia non è questo – sottolinea – e non deve essere questo. Dovete allontanarvi con tutte le forze dalla criminalità organizzata. Foggia è un problema: Foggia – ha concluso – ha bisogno di Stato ed oggi lo Stato è a Foggia”.”Siamo qui per dire che lo Stato è vicino e dopo tanti anni finalmente oggi mettiamo un punto positivo alla realizzazione di questa caserma”. quanto ha affermato il sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia. Il plesso si estende su una superficie di 38mila metri quadrati e si trova in via Napoli, alla periferia di Foggia. Per la realizzazione ci sono voluti quasi 20 anni; la nuova sede rientrava nel programma straordinario pluriennale per il triennio 2002/2004.

“Oggi – aggiunge Sibilia – dobbiamo unirci intorno a questo corpo nazionale dei Vigili del Fuoco che è quello che ha l’87,7% di fiducia. Questa fiducia che hanno i Vigili del Fuoco la dobbiamo trasferire al Paese, perch‚ significa – afferma – che le strutture dello Stato possono dare segnali importanti. L’inaugurazione di oggi è un segnale importante non solo per la provincia di Foggia ma per tutta la Puglia”.

“Ci sono voluti vent’anni per realizzare questa caserma, ed ora è divenuta realtà per questo territorio che ha bisogno dei presidi dello Stato che coprano un concetto di sicurezza sempre più ampio”. Lo fa affermato il capo del Dipartimento dei Vigili del fuoco Laura Lega a Foggia dove ha partecipato al taglio del nastro della nuova sede provinciale dei Vigili del fuoco. La struttura ä suddivisa in due edifici: nel primo, quello principale ci sono gli uffici, le camerate e l’alloggio di servizio del comandante; mentre in quello retrostante vi ä un’autorimessa e il “castello di manovra”. Il capo nazionale del corpo dei vigili del fuoco, Fabio Dattilo, nel corso della cerimonia ha fatto sapere che, “con gli stanziamenti da parte del ministero, si provvederà a completare la sala operativa della nuova sede con tecnologie all’avanguardia”.

