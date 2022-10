“Siamo convinti di risalire la china”

In casa Foggia c’è un solo obiettivo risalire la china e togliersi dalla zona pericolante, al momento addirittura la terzultima posizione. Troppe reti incassate, ben dodici addirittura la seconda peggior difesa del campionato. Un Foggia che dopo sei gare di campionato non ha mai dato l’impressione di avere un’anima. Qualcosina si è visto con la cura Gentile e Iurino dove il Foggia ha centrato la vittoria dai calci di rigori ed ha sfiorato la possibilità di vincerla contro un Picerno che in campionato ha fatto leggermente meglio ed annovera un punticino di più. Ma vincere aiuta sempre per il morale che è da ritrovarsi in fretta e lo sanno bene il diesse Lauriola e mister Fabio Gallo che sono stati presentati ieri alla vigilia della gara contro Gelbison in trasferta ed interrompendo così un silenzio stampa, contestato anche da una delle due curve nel turno infrasettimanale ma valevole per la Coppa. Come riportato dai canali ufficiali non è stata la classica conferenza stampa fiume, ma poche parole e spirito all’unisono di concretezza da parte del nuovo direttore sportivo Michele Lauriola, ex talent scout anche del sett. giovanile del Lecce e Fabio Gallo. Per primo ha detto la sua Lauriola: “Ringrazio il pres. Canonico e Todaro per avermi scelto. Sono venuto a mio avviso nel momento migliore per prendere in mano questa squadra e tifoseria. Il mio ruolo è importante perché oltre a fare il direttore sportivo devo saper ascoltare i ragazzi ed essere di aiuti. Bisogna lavorare ed allenarsi ancora tanto e poi a gennaio vedremo in che posizione saremo”. Insomma per ora pedalare e fare punti. Mister Fabio Gallo dal canto della sua esperienza ha ringraziato la società anche lui ed ha detto, come riportato dal sito ufficiale: “Alla chiamata del Foggia non ci ho pensato due volte ed ho accettato subito. Quando ho sentito che il Foggia aveva bisogno di aiuto sono corso e ringrazio società e direttore per l’opportunità. A Foggia ci ho giocato diverse volte da avversario e sono legato per motivi famigliari, mia nonna e e mia madre sono pugliesi. Sono qui per risollevare la il Foggia e la sua fantastica piazza. La maglia merita rispetto. In Coppa Italia ho visto i ragazzi impauriti ma alla fine si son o sciolti”. Sulla squadra che possiede il mister ha mostrato ottimismo: “Ho i giocatori più forti, in questo dato momento e cercherò di fare il possibile per risollevarli. Voglio far crescere la mentalità della squadra che adesso ha solo quattro punti. Oltre a migliorare la tecnica, bisogna lavorare sulla mente dei ragazzi e dare intensità”. Una fase da superare, parola di Gallo che si pone in primis come una sorta di mental coach oltre che tecnico che vuole risollevare le sorti del Satanello. Contro il Gelnison si giocherà allo stadio di Pagani, ore 17.30, arbitrata dal sig. Claudio Petrella della sez. di Viterbo. (Ph. Calcio Foggia).

