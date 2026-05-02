Si tuffa nel lago di Como e non riemerge, morto 15enne

(Adnkronos) – Un 15enne è morto nel lago di Como. Il corpo è stato recuperato senza vita in acqua nel territorio del comune di Mandello del Lario, in provincia di Lecco. Il ragazzino si era tuffato con gli amici e non è più riemerso. Immediato l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno subito avviato le ricerche, mentre i Carabinieri stanno ricostruendo l'esatta dinamica dei fatti. Dalle prime informazioni, il corpo del minore sarebbe stato recuperato a circa 10 metri di profondità. A dare l'allarme gli amici del ragazzino. Stando infatti alla ricostruzione dell'accaduto, il 15enne, in compagnia di altri amici, si era tuffato per fare un bagno nel lago senza più riemergere. Il minore è stato successivamente affidato al personale sanitario presente, che ne ha constatato il decesso. Le operazioni sono state supportate dal personale di terra dei Vigili del Fuoco.

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Pubblicato il 2 Maggio 2026