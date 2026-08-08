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Si tuffa e non riemerge più, militare Usa morto nel lago di Barcis: prestava servizio alla base di Aviano

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(Adnkronos) – Un militare statunitense assegnato al 31st Aircraft Maintenance Squadron della base aerea di Aviano, è morto nel lago di Barcis. Dopo essersi tuffato, non sarebbe più riemerso in superficie. I soccorritori hanno successivamente localizzato il corpo ma per il militare americano non c'è stato niente da fare. "Stiamo collaborando con le autorità italiane mentre proseguono le indagini sulle cause del decesso", sottolineano dalla base di Aviano. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 8 Agosto 2026

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