Si rinnova il parco mezzi di AMIU Puglia a Foggia

Dopo oltre vent’anni, il servizio di igiene urbana compie un passo avanti concreto. Si rinnova il parco mezzi di AMIU Puglia – sede di Foggia, grazie a un investimento significativo che punta a migliorare l’efficienza complessiva del servizio, riducendo i tempi di intervento e garantendo una città più curata.

L’introduzione di mezzi moderni consentirà di ottimizzare risorse e operatività, rispondendo in maniera più efficace alle esigenze quotidiane dei cittadini e rafforzando la qualità delle attività di raccolta e pulizia urbana.

Al rinnovamento del parco mezzi si affianca anche l’installazione dei cassonetti intelligenti, progettati per migliorare il decoro urbano e favorire un utilizzo più consapevole e corretto del servizio di raccolta dei rifiuti. Un’innovazione che mira a coinvolgere attivamente la cittadinanza, promuovendo comportamenti responsabili e una maggiore attenzione all’ambiente.

Un cambiamento che passa dall’innovazione tecnologica, dalla responsabilità condivisa e dal rispetto per la città, con l’obiettivo di rendere Foggia più ordinata, efficiente e vivibile.



Pubblicato il 5 Febbraio 2026