Si ricorda Savino Russo nel decennale della sua scomparsa

La Fondazione Monti Uniti di Foggia, l’Auser provinciale e la Confraternita di Sant’Eligio ricorderanno Savino Russo nel decennale della scomparsa del geniale artista e intellettuale, distintosi per il suo appassionato impegno di promozione culturale e sociale a favore della comunità.

La manifestazione si svolgerà alle ore 18.00 di martedì 19 novembre, nella Sala Rosa del Vento, presso la sede della Fondazione, in via Arpi 152 a Foggia.

Nell’occasione, Auser Puglia conferirà alla memoria di Savino Russo il premio Volontariato Civico promosso dalla presidenza regionale dell’associazione per l’invecchiamento attivo, con la seguente motivazione: «Alla memoria di Savino Russo, nel decennale della sua scomparsa, quale fulgido esempio di volontariato civico, per l’impegno profuso per la valorizzazione della storia, dell’arte e della cultura della terra dauna».

Scrittore, grafico, direttore artistico di una importante casa editrice, Savino Russo verrà ricordato da quanti lo hanno conosciuto e stimato durante la sua vita terrena, purtroppo breve.

Tra gli altri, interverranno al memorial, di persona o con contributi video, il Presidente della Fondazione Monti Uniti di Foggia, Aldo Ligustro, la Sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, don Pier Fausto Frisoli, Procuratore Generale della Congregazione Salesiana, il Presidente dell’Auser provinciale, Geppe Inserra, il priore della Confraternita di Sant’Eligio, Luigi Palumbo, i critici d’arte Gaetano Cristino e Gianfranco Piemontese.

Durante la serata è previsto anche un interessante momento teatrale a cura del Laboratorio di Teatro del Circolo Auser di Foggia: Luigi Schiavone, Rosanna Dacia, Grazia Mastromarino e Michela Ascoli interpreteranno, per la regia di Tonio Sereno, «L’intervista impossibile a don Antonio Silvestri» scritta da Savino Russo: una breve piece in dialetto foggiano e in lingua italiana, che dà conto sia dell’importanza storica e spirituale del Servo di Dio, sia della cura con cui Russo lo ha studiato e ne ha valorizzato la memoria, impegnandosi a fondo perché venisse ripreso il processo di canonizzazione, com’è in effetti recentemente accaduto.

Savino Russo vanta un importante curriculum artistico e professionale. Come grafico, è stato autore di oltre mille copertine e di numerosissimi altri progetti per pubblicazioni e manifesti; ha progettato loghi per importanti istituzioni, curando il restyling e la “messa a norma” degli stemmi civici dei comuni di Troia e di Apricena e di quello della Provincia di Foggia.

È anche autore del logo del Foggia Calcio e della Galleria Provinciale di Arte Moderna.

È stato docente di Computer Graphic all’Accademia di Belle Arti di Foggia ed ha insegnato, ai corsi SIS della stessa Accademia, Comunicazione visiva e Stampa digitale.

All’attività di grafico è da aggiungere la sua produzione di appassionato cultore e divulgatore di storia locale. È stato presidente del Cenacolo Culturale Contardo Ferrini, animatore dell’importante esperienza civica rappresentata dagli «Amici della domenica», esponente della Confraternita di Sant’Eligio, all’interno della quale ha contribuito in modo decisivo, come già detto, alla riscoperta e alla valorizzazione della straordinaria figura di don Antonio Silvestri.



Pubblicato il 15 Novembre 2024