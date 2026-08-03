Si lancia nudo dal ponte di Brooklyn, sopravvissuto a volo di 85 metri – Guarda

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Si è gettato nudo dalla sommità del ponte di Brooklyn, a New York, davanti agli occhi increduli dei passanti, ma è sopravvissuto alla caduta nelle acque dell'East River. Lo riferisce il New York Post, secondo cui l'uomo, dopo aver issato alcune bandiere sulla torre nord del ponte, sul lato di Manhattan, è stato rapidamente soccorso dagli agenti dell'unità portuale della polizia di New York e trasportato in condizioni stabili al Bellevue Hospital. Il salto è avvenuto da un'altezza di circa 85 metri e le immagini che hanno fatto il giro dei social mostrano l'uomo in volo mentre sembra tenere sopra la testa un indumento o una borsa da usare come rudimentale paracadute. La polizia ha successivamente identificato l'uomo come Galymzhan Abaildayev, 44enne residente a Brooklyn. Secondo le autorità, prima di lanciarsi nel vuoto Abaildayev aveva scalato la torre nord del ponte, si era spogliato e aveva posizionato diverse bandiere, tra cui quella del Kazakistan. L'uomo è stato arrestato e deve rispondere di diverse accuse, tra cui condotta pericolosa, danneggiamento, atti osceni in luogo pubblico, violazione di proprietà e disturbo della quiete.

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Pubblicato il 3 Agosto 2026