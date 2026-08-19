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Si getta in auto con la moglie nel porto di Cattolica durante una lite, coppia salvata dai passanti

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(Adnkronos) – Attimi di paura a Cattolica, dove un uomo si è gettato in auto nel porto canale al culmine di una lite con la moglie seduta accanto. I due sono poi stati soccorsi e aiutati da alcune persone che si sono gettate in acqua. E’ successo oggi poco dopo le 17. Una volta portati entrambi in salvo a terra, l’uomo è fuggito e i carabinieri hanno subito avviato le ricerche. A quanto si apprende il marito era stato arrestato ieri sera per resistenza dai carabinieri che erano intervenuti per una lite nell’abitazione della coppia a San Giovanni Marignano, in provincia di Rimini. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2026

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