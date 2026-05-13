Attualità

Si fingono tecnici e truffano ex dipendente Banca d’Italia: bottino da 100mila euro

Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

(Adnkronos) – Hanno citofonato nella tarda mattinata fingendosi tecnici di una ditta incaricata di lavori in zona e, dopo aver convinto la proprietaria dell'appartamento ad aprirgli la porta, sono entrati facendosi aprire la cassaforte e arraffando orologi di prestigio, tra i quali un Rolex, cinque monete commemorative della Banca d'Italia di cui la 75enne era dipendente e gioielli in oro per un valore complessivo di circa 100mila euro.  È successo, apprende l'Adnkronos, intorno alle 12 in via del Casaletto, a Monteverde nuovo. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti del commissariato Monteverde. (di Silvia Mancinelli) 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 13 Maggio 2026

Tags
Foto di AdnKronos AdnKronos
Meno di un minuto

Articoli Correlati

Famiglia scomparsa da Piacenza, madre con i due figli ritrovati in buone condizioni di salute

7 minuti fa

Re Carlo alla Camera dei Lord, oggi il Discorso del Re

17 minuti fa

Milano, Circolo delle imprese e Alis protagonisti il 14 maggio al Mind innovation district

17 minuti fa

Alcaraz e il rapporto con Sinner: “Non siamo amici, ma non c’è bisogno di odiarsi”

26 minuti fa
Pulsante per tornare all'inizio

Questo si chiuderà in 5 secondi