Si dimette Mario Furore, il M5s foggiano resta diviso e il Pd guadagna peso

La crisi politica al Comune di Foggia sembrava aver trovato una svolta con il ritiro delle dimissioni da parte della sindaca. Evidentemente, però, non è proprio così. Ieri si è dimesso il coordinatore provinciale del M5s, Mario Furore, che resta comunque eurodeputato.

Furore aveva mantenuto una linea molto netta nei confronti del rimpasto e difeso la libera scelta dei consiglieri pentastellati di non presentarsi in aula per il voto sul bilancio consuntivo. Aveva rivendicato che il Movimento dovesse essere messo nelle condizioni di essere sé stesso, aveva chiesto di azzerare la giunta e di presentare ai cittadini “risultati concreti”.

“O alziamo il tiro – riprendiamo un post social pubblicato poco dopo le dimissioni di Episcopo – oppure è meglio chiedere scusa, con evidenti conseguenze. Questa è la vera responsabilità che dobbiamo alla città”.

Memorabile anche la sua citazione: “Parigi val bene una messa, diceva qualcuno, ma non con la mia faccia, quella di chi sul territorio ha preso voti e consensi e non sa più come giustificarsi davanti ai cittadini per colpe che ora non sono proprie”.

A distanza di venti giorni da quelle tensioni, dalle paure di vedere cadere l’amministrazione, dalla frenesia di risolvere la crisi e dalla nomina di due nuovi assessori, quelle parole appaiono, perlomeno, più chiare. Tra silenzi e documenti, non è stato semplice comprendere fino a che punto si volesse spingere la crisi.

Il gruppo consiliare del M5s al Comune di Foggia è spaccato in due. Da una parte Mario Dal Maso, capogruppo, più conciliante e intento a rimarcare questa impostazione, forte di quelli che ritiene rapporti istituzionali ritrovati; dall’altra Giovanni Quarato e Francesco Strippoli, molto più critici e combattivi nei confronti del Pd e delle scelte della sindaca. Francesco Salemme, invece, non è praticamente mai intervenuto sul piano politico, se non con la sua presenza in aula.

Sorvoliamo sui rapporti con le due assessore del Movimento, Simona Mendolicchio e Lucia Aprile, che non sembrerebbero particolarmente idilliaci.

Mario Dal Maso ha commentato così, sui social, le dimissioni del suo coordinatore: “Volevo esprimere il mio personale ringraziamento a Mario Furore per il lavoro svolto in sinergia con il gruppo consiliare di Foggia. Non sarà facile fare a meno di lui nel ruolo di coordinatore provinciale. Resta comunque un punto di riferimento essenziale per il M5s locale e non solo. Grazie Mario!”.

Ma di quale versione del gruppo consiliare parliamo? Di quella che spara contro il Pd, di quella che si ripromette di votare i provvedimenti caso per caso in aula oppure della sua, quella dell’armonia nel campo largo?

Una formula che comincia a stare stretta ai pentastellati, ma che continua a essere il vessillo dei vertici regionali e nazionali, se sono fondate le “pressioni” esercitate per ricucire lo strappo proprio in nome del campo largo.

Inevitabile pensare ai giorni dell’elezione di Maria Aida Episcopo, sostenuta proprio da Mario Furore e dal M5s. Ora che lui si è dimesso da coordinatore, la sindaca si sentirà meno supportata politicamente? Non lo sappiamo.

Di certo il Pd ha sempre più un ruolo centrale in questa amministrazione: due assessori, la presidenza del consiglio comunale e due tecnici d’area. Certo, questi ultimi “in quota” alla sindaca, ma sempre appartenenti alla medesima area politica, quasi che al di fuori di quel circuito ci fosse il deserto.

Tra l’altro, l’ultimo atto ha segnato il ritorno in giunta di un assessore già protagonista circa vent’anni fa. Senza nulla togliere alla competenza della persona, non è proprio, nel caso, “tutta un’altra storia”.

Dunque Furore si dimette. Resta da capire quali saranno ora i riferimenti politici dei pentastellati, visto che i “romani” continuano a puntare sul modello del campo largo, i dirigenti locali sono divisi e Furore prosegue il suo mandato da eurodeputato.

È probabile che, numeri alla mano in consiglio comunale, l’amministrazione non abbia particolari motivi di preoccupazione.

Paola Lucino



Pubblicato il 30 Giugno 2026