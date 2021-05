Si dimette Franco Landella: “Basta fango”

“La mia unica ambizione e’ stata sempre quella di servire Foggia, oggi intendo dimostrarlo ulteriormente rimettendo il mio mandato di Sindaco per consentire a tutte le forze politiche di essere compiutamente consapevoli della loro responsabilita’ di aver cura delle urgenze e delle speranze della nostra comunita’”. Lo ha dichiarato in una nota il sindaco leghista dimissionario di Foggia, Franco Landella, al termine di una riunione con la maggioranza. “Foggia in questo momento ha bisogno di serenita’, di essere tenuta al riparo da ogni tentativo di gettare fango su chi l’amministra con passione e dedizione. I cittadini foggiani – ha aggiunto – meritano propositi, non polemiche; una visione del futuro, non una continua rincorsa alle dietrologie. In questi anni abbiamo speso tutte le nostre energie per un rilancio vitale della nostra comunita’, senza mai risparmiarci, anteponendo il bene di tutti alle pur legittime ambizioni di ciascuno”. “La mia disponibilita’ al confronto e’ una certezza su cui potranno contare. Intanto – ha aggiunto – sento di esprimere profonda gratitudine per chi ha scelto di condividere con me la preoccupazione quotidiana di governare la citta’: i colleghi della Giunta municipale, soprattutto coloro che con straordinaria generosita’ si sono ultimamente uniti a noi; le forze politiche della maggioranza che mi hanno sostenuto, in particolar modo la Lega e Matteo Salvini con cui ho condiviso ogni momento determinante la mia scelta politica e questa mia

ultima decisione”. Quattordici consiglieri comunali di Foggia hanno depositato presso un notaio le proprie dimissioni spingendo in questo modo per lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale che puo’ avvenire solo se si dimetteranno 17 consiglieri. I dimissionari sono 12 consiglieri di minoranza ai quali si sono aggiunte le firme di due consiglieri di maggioranza: Antonio Bove (Forza Italia) e Francesco Morese (lista civica). Entrambi sono stati assessori durante il primo mandato del sindaco dimissionario Franco Landella e ritenute persone

fedelissime al primo cittadino. I due hanno comunque dichiarato che si dimetteranno in ogni caso, anche se non si dovesse raggiungere il numero necessario per lo scioglimento anticipato dell’Assise. I consiglieri avranno ulteriori 5 giorni di tempo per raggiungere il numero legale.

La Lega Puglia: “Non ci sono più le condizioni per procrastinare la consiliatura”

“Fermamente garantisti e convintamente fiduciosi nel lavoro della magistratura, non possiamo non prendere atto che gli ultimi accadimenti dovuti a

comportamenti di singoli offendono la collettivita’ foggiana e, congiuntamente, i partiti politici chiamati a governarla, avendo da essa ricevuto fiducia. Riteniamo, pertanto, non vi siano le condizioni per procrastinare oltre la consiliatura in corso”. E’ quanto ha dichiarato in una nota il segretario regionale della Lega Puglia, Roberto Marti, intervenendo in merito alle dimissioni del primo cittadino Franco Landella. “Il sindaco Landella – aggiunge Marti – ha condiviso queste nostre

riflessioni, facendosi egli stesso promotore di un gesto di responsabilita’ per evitare alla citta’ il prosieguo di tale racconto”. “La Lega e’ forza integra – prosegue – che mira a fare il bene di Foggia e a rappresentarne la parte piu’ sana. E’

l’obiettivo che ci prefiggiamo, oggi piu’ che mai”.

Condividi sui Social!