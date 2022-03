Si costruisce il piano strategico del turismo condiviso

Mattinata vola ad ali spiegate verso il futuro, delineando un piano strategico per il turismo condiviso per portare in alto la farfalla bianca del Gargano. Dal 22 al 24 marzo il Comune guidato dal Sindaco Michele Bisceglia, attraverso l’Assessorato all’Industria Turistica coordinato dall’Assessore Paolo Valente e con la regia dell’Agenzia SCOPRO (Strategie di comunicazione e promozione), ha organizzato “#MATTINATA2025. Verso il Piano strategico del turismo condiviso” con Istituzioni ed esperti nazionali pronti a confrontarsi e co-progettare le dinamiche di sviluppo del territorio in linea con quelle che sono le potenzialità e le esigenze di imprenditori ed operatori locali.

Sea & Experience, Food & Evo, Culture & Events: una full immersion con prodotti turistici tematici e strategici, dalle ore 10 alle ore 20 (in due sessioni presso il Museo Civico di Via Torquato Tasso), si terranno tavole rotonde e workshop per analizzare, discutere, pianificare, programmare e progettare le azioni da mettere in campo per un forte rilancio del brand Mattinata in un contesto turistico regionale, nazionale e internazionale in continua evoluzione.

“Siamo ad una tappa fondamentale del percorso di crescita di Mattinata avviata poco più di un anno e mezzo fa all’atto dell’insediamento della nostra Amministrazione – spiega il sindaco Bisceglia -. Un’evoluzione, avviata con il fortunato lancio del brand #MattinataèXtraordinaria della scorsa estate, che ora va strutturata per dare forma e sostanza al futuro partendo dalle potenzialità del territorio e le esigenze degli operatori. Per fare ciò abbiamo chiamato molti esperti di rilievo regionale e nazionale che ci accompagneranno alla meta”.

“Già dal nome assegnato all’Assessorato abbiamo tracciato sin dall’inizio l’imprinting che vogliamo dare al settore, un’industria – aggiunge l’Assessore Valente -. Abbiamo bisogno di un processo di consapevolezza e maturazione, sia da parte che delle Istituzioni locali che degli operatori, per mettere a frutto da un punto di vista di marketing ed economia tutte le potenzialità trasversali del turismo locale da posizionare nei più opportuni scenari nazionali ed internazionali”. Due le sessioni quotidiane: I° sessione _ ore 10-13 | “lamattinatadelturismo” Gargano-Puglia-Italia: come riparte il turismo? “Circolo della qualità” con tavola rotonda di co-progettazione con esperti regionali e nazionali e case history. [Gli incontri saranno trasmessi in diretta streaming su www.facebook.com/InfopointMattinata]; II° sessione _ ore 16-20 | workshop di co-progettazione con gli operatori “PMC – Processo di miglioramento continuo”, workshop di co-progettazione con gli operatori, che porteranno la propria esperienza ed individueranno e svilupperanno insieme idee, proposte e aree di miglioramento.

