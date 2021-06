Si conclude l’iter autorizzativo per il raddoppio della Termoli – Lesina, opera ritenuta strategica per potenziare i collegamenti ferroviari lungo l’intera Direttrice Adriatica, da Nord a Sud. Lo rende noto la societa’ Ferrovie dello Stato Italiane, sottolineando in una nota che la chiusura della Conferenza di Servizi e l’approvazione del progetto definitivo della tratta Termoli – Ripalta, da parte del Commissario di Governo per il completamento del raddoppio della linea Pescara – Bari, segnano un importante traguardo nello sviluppo dell’intervento. Dopo aver recepito le prescrizioni della Conferenza di Servizi sara’ possibile avviare entro novembre la procedura negoziale con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del raddoppio di linea lungo i 25 chilometri che separano Termoli e Ripalta.Sul tratto Ripalta – Lesina, assegnato lo scorso marzo a un raggruppamento temporaneo di imprese, e’ invece in corso la progettazione esecutiva, propedeutica alla fase di avvio cantieri, prevista entro la fine dell’anno. L’investimento complessivo per l’intero progetto di raddoppio dei 33 chilometri della Termoli – Lesina e’ di 700 milioni di euro. L’opera consentira’ di aumentare la capacita’, ossia il numero dei treni, di velocizzare e regolarizzare il traffico ferroviario sulla direttrice Lecce – Bologna.

Bellanova: “Il raddoppio della tratta traguardo storico”

“Ha ragione chi parla di data storica. Con l’approvazione da parte del Commissario straordinario di Governo del progetto definitivo del raddoppio sulla tratta Termoli-Ripalta, che segna la conclusione dell’iter autorizzativo sull’ultima sezione della linea adriatica ancora oggi a binario unico, può adesso entrare finalmente nel vivo la realizzazione dell’opera con l’avvio degli step propedeutici all’indizione della gara d’appalto”. E il commento della viceministra ai Trasporti, Teresa Bellanova. “La chiusura della Conferenza di servizi – prosegue – che licenzia il progetto della tratta più lunga della Termoli-Lesina segna un traguardo importantissimo. Parliamo infatti di un’opera strategica per potenziare i collegamenti ferroviari lungo l’intera direttrice Adriatica, per il Mezzogiorno e la connessione nord-sud, per la mobilità sostenibile e l’accessibilità dei cittadini e delle imprese”. “Dopo avere recepito le prescrizioni della Conferenza, entro novembre – ha aggiunto – sarà avviata la procedura negoziale con la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione del raddoppio dei 25 chilometri di linea che separano Termoli e Ripalta. L’investimento complessivo è di 700 milioni di euro, e l’opera, come sottolinea Rfi che ringrazio per la qualità dell’impegno, consentirà di aumentare il numero dei treni, velocizzando e regolarizzando il traffico ferroviario da Lecce a Bologna. Un sentito grazie anche al Commissario straordinario Roberto Pagone per l’importante risultato”.

Casanova: “Con Lega al Governo, Italia più moderna”

“L’approvazione del progetto definitivo della tratta ferroviaria Termoli – Ripalta per il completamento del raddoppio della linea Pescara – Bari segna un goal atteso da anni nel solco della modernizzazione infrastrutturale delle Regioni del Sud che la Lega da sempre ha come obiettivo primario, ferrea sostenitrice com’è di un’idea di sviluppo sostenibile che tiene insieme la crescita e la tutela dell’ambiente”. Lo dichiara l’europarlamentare eletto al Sud, componente della Commissione Trasporti, Massimo Casanova. “Il nostro pressing unito al grande impegno per lo sblocco definitivo dei fondi profuso in seno al CIPESS dal nostro Sottosegretario al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia Gava, ci rende oggi orgogliosi e ci consente di archiviare una volta per tutte la stagione dei fondamentalismi che tanto male hanno fatto al nostro Paese, frenandone la crescita. La vicenda della Termoli – Lesina è paradigmatica in questo senso, atteso che i lavori sull’infrastruttura, già vetusta di suo, rischiavano ulteriori rinvii in virtù degli studi sull’uccello fratino, per il quale si nutre il massimo rispetto ma che, evidentemente, non potevano compromettere la funzionalità di un’intera dorsale. In Italia serve un nuovo modello di sviluppo sostenibile se si vuole correre e agganciare la ripresa e il progresso. E’ questa la filosofia che muove la Lega. La buona notizia è che, finalmente, sta prendendo piede” conclude l’on. Casanova.

Condividi sui Social!