Si avvicina più la zona playoff che quella playout

Il Foggia di Zauri sembra non volersi fermare ed alla sesta partita della gestione del tecnico abruzzese tocca quota 14 punti, da imbattuto grazie alla vittoria sul Picerno di Tomei. Messe dietro Altamura e Casertana, rispettivamente a 23 e 20 punti, adesso sulla strada dei satanelli ci sono la Cavese a pari punti ma con la migliore difesa, il Trapani a 27 ma anche il prossimo avversario, e al decimo e nono posto sempre con gli stessi punti ci sono Giugliano e Sorrento. Inutile poi fare voli pindarici perché il Foggia sino a prima della gestione Zauri, navigava nelle retrovie, perciò meglio piedi impiantati per terra e continuare a lavorare. Ad oggi, se si fosse concluda domenica il Foggia sarebbe semplicemente salvo senza passare dai playout, ma con un campionato che buonissima parte non ha rispecchiato quelli che erano gli auspici e obiettivo di centrare almeno i playoff. Nulla è ovviamente perduto e bisogna ripartire dall’ultima vittoria giunta appunto domenica contro i rossoblù lucani, grazie ad una rete di Giulio Parodi al 37’ del primo tempo, il centrale difensivo ex giovanili del Bari e della Juventus, sugli sviluppi di un corner svetta più alto di tutti e infila il portiere del Picerno. Dopo un primo tempo di sofferenza, il Foggia nella ripresa legittima il vantaggio producendo una mole di gioco e nitide occasioni ma non trova la via del gol, restano però tre punti pesanti.

LA VOCE DEI PROTAGNISTI – Luciano Zauri al termine di Foggia-Picerno in conferenza stampa. “Sono contento che i ragazzi l’hanno ripresa con grinta e volontà. La differenza la fanno i calciatori e non ho mai avuto la presunzione di prendere meriti che non mi appartengono. Quando vinci aumenta l’autostima e tutti corrono di più, perché si ha voglia di vincere come gruppo. Sono contento dello spirito di squadra, soprattutto quando si perde palla e tutti lottano per difendere. Dobbiamo migliorare le ripartenze per fare male, così come è importante fare bene l’ultimo passaggio. Resto davvero contento di questo gruppo”. Grande soddisfazione anche per Giulio Parodi, autore del gol che lo ha dedicato ai suoi compagni. Un Foggia che ci crede e che giocherà quello che può essere uno scontro diretto per obiettivi più ambiziosi di quelli con cui ha concluso il girone di ritorno, lunedì sera contro il Trapani, in trasferta. (Ph. F.Antonellis/Calcio Foggia 1920).



Pubblicato il 17 Dicembre 2024