Si aggrava il bilancio della raccolta del pomodoro

Il bilancio della raccolta del pomodoro si aggrava ulteriormente a causa della siccità, che sta causando tagli alla produzione superiori al 30%. Nonostante l’auspicato rialzo dei prezzi, gli agricoltori non vedono compensati i loro sforzi in questa campagna critica, segnata dalla mancanza d’acqua. La stima arriva da Coldiretti Puglia, che fa il punto a metà percorso della raccolta del pomodoro a Foggia, dove si coltiva quasi un quinto dell’intero raccolto nazionale.

La Puglia rappresenta il principale polo della salsa Made in Italy nel Mezzogiorno, con quasi 18mila ettari dedicati al pomodoro, concentrati per l’84% proprio a Foggia, leader del comparto. Secondo Coldiretti Puglia, i 3.500 produttori di pomodoro della provincia coltivano mediamente 32 mila ettari, con una produzione di 20 milioni di quintali e una Plv di quasi 180 milioni di euro.

“Alle difficoltà oggettive di portare avanti la produzione con la siccità – spiega il presidente di Coldiretti Foggia, Marzio De Matteo – si aggiunge la criticità di una campagna irrigua mai realmente partita. Il drastico calo della produzione comporta un rialzo dei prezzi riconosciuti al pomodoro, che tuttavia coprono a malapena i costi di produzione e non vanno a compensare gli investimenti fatti dagli agricoltori, andati a vuoto.”

Palmisano (M5S): “Il 40% del territorio pugliese a rischio desertificazione”

“Il crollo del 30% nella raccolta del pomodoro in Capitanata, denunciato da Coldiretti Puglia, è solo la manifestazione più visibile di un problema strutturale da troppo tempo ignorato: la desertificazione. Nei mesi scorsi, nel mio intervento in plenaria al Parlamento Europeo, ho ricordato come quasi il 40% del territorio pugliese sia già a rischio, secondo studi consolidati. Non si tratta solo di un’emergenza climatica, ma anche di decenni di scelte agricole errate, che hanno progressivamente impoverito i suoli e messo a dura prova gli equilibri ambientali della nostra regione”, dichiara l’europarlamentare del Movimento Cinque Stelle Valentina Palmisano, in riferimento alle dichiarazioni di Coldiretti Puglia sui tagli alla produzione di pomodoro dovuti alla siccità.

L’europarlamentare sottolinea come “la risposta non può che essere quella indicata dalla scienza: un cambio di modello che riporti al centro la qualità delle produzioni, come olio e vino pugliese, e la capacità di rigenerare il suolo invece di consumarlo. L’Europa deve farsi carico di questa trasformazione, sostenendo i territori più fragili con politiche agricole lungimiranti.”



Pubblicato il 27 Agosto 2025