Shenmue III Enhanced annunciato per console e PC

(Adnkronos) – ININ Games e YS NET hanno svelato Shenmue III Enhanced, edizione rinnovata del titolo del 2019 in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series, PC (Steam ed Epic Games Store) e su una piattaforma Nintendo non ancora indicata nel dettaglio, che potrebbe essere presumibilmente Switch 2. Non è stata comunicata una finestra di lancio. Gli utenti che possiedono l’originale su PlayStation 4 o PC avranno accesso a un upgrade, con modalità e condizioni che saranno precisate successivamente. Questa versione nasce con l’obiettivo di preservare l’identità della serie e, al contempo, introdurre interventi mirati su grafica, performance e opzioni di gioco. L’aggiornamento prevede texture più definite, ambienti e personaggi più dettagliati e caricamenti ridotti, con un generale incremento della fluidità. Su piattaforme compatibili è previsto il supporto a tecnologie di upscaling come DLSS e FSR, mentre l’innalzamento delle texture in 4K mira a valorizzare scenari e modelli in ogni condizione. Sul fronte degli ambienti di gioco, l’area urbana di Niaowu beneficia di una densità di NPC superiore, così da restituire strade più animate e reattive. Per chi preferisce l’impostazione storica della saga è stata introdotta una Classic Camera Mode, ispirata all’inquadratura dei primi due capitoli, affiancata dalla visuale moderna per chi privilegia un approccio più contemporaneo. Le rifiniture toccheranno anche le meccaniche. È possibile alleggerire la gestione della stamina, ottenere il ripristino della salute prima dei combattimenti e ridurre alcune barriere economiche che rallentavano la progressione. Sono state introdotte opzioni per saltare filmati e dialoghi e sono stati ampliati i margini temporali dei quick time event, così da rendere l’esperienza più accessibile senza snaturare il ritmo originale. L’interfaccia e i menu sono stati riprogettati per una navigazione più lineare, con avvisi utili in fase di acquisto e un’organizzazione delle schermate più razionale. Tutte le principali modifiche possono essere attivate o disattivate, permettendo ai puristi di mantenere l’esperienza com’era e a chi si avvicina oggi alla serie di provarla in chiave più moderna. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)


Pubblicato il 19 Agosto 2025

