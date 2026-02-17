Shein sotto indagine Ue, nel mirino la vendita di materiale pedopornografico

(Adnkronos) – Shein finisce sotto indagine Ue. In base al Digital Services Act, la Commissione Europea ha avviato un procedimento formale nei confronti della piattaforma cinese di e-commerce e fast fashion. Nel mirino il design che "crea dipendenza", la "mancanza di trasparenza" dei sistemi di raccomandazione e la vendita di prodotti "illegali", tra cui materiale pedopornografico. L'indagine si concentrerà anzitutto sui sistemi adottati da Shein per limitare la vendita di prodotti illegali nell'Unione Europea, incluse merci che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come bambole gonfiabili con sembianze infantili. Nel mirino anche i rischi legati alla progettazione del servizio, che crea dipendenza, per esempio tramite l'assegnazione di punti o ricompense per l'interazione con i consumatori, nonché i sistemi adottati da Shein per mitigare questi rischi. Verrà valutata anche la trasparenza dei sistemi di raccomandazione utilizzati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti. In base al Dsa, Shein deve divulgare i principali parametri utilizzati nei suoi sistemi di raccomandazione e deve fornire agli utenti almeno un'opzione facilmente accessibile che non si basi sulla profilazione, per ciascun sistema di raccomandazione. La Commissione condurrà ora un'indagine approfondita in via prioritaria. La Coimisiún na Meán, il Coordinatore dei Servizi Digitali dell''Irlanda, parteciperà all'indagine della Commissione in qualità di coordinatore nazionale dei servizi digitali nel Paese di stabilimento di Shein nell'Ue. Dopo l'avvio formale del procedimento, la Commissione continuerà a raccogliere prove, inviando ulteriori richieste di informazioni a Shein o a terzi o conducendo azioni di monitoraggio e colloqui. L'avvio di un procedimento formale autorizza la Commissione ad adottare ulteriori misure, anche provvisorie, o a decidere che la società è inadempiente. La Commissione può anche accettare gli impegni assunti da Shein per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento. Il Dsa non stabilisce alcun termine legale per la conclusione del procedimento formale. La durata di un'indagine approfondita dipende da diversi fattori, tra cui la complessità del caso, la misura in cui l'azienda interessata collabora con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa. Fondata nel 2008 a Nanjing, nel Jiangsu, nella Cina orientale, si chiamava SheInside ed è stata ribattezzata Shein nel 2015. Creata da Chris Xu, nizialmente vendeva abiti da sposa: oggi ha spostato la sede legale a Singapore, ha valutato un'Ipo l'anno scorso, ma non è quotata in Borsa.

Pubblicato il 17 Febbraio 2026